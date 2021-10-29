

5 فوائد علمية للموز.. من فقدان الوزن إلى صحة القلب



يرتبط تناول الموز بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، كونه مادة غذائية غنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم.



ويشتهر الموز بمحتواه من البوتاسيوم، ولكن هناك فيتامينات ومعادن أخرى تستحق بعض الاهتمام أيضا. ويوفر الموز مصدرا مهماً لفيتامين B6 والألياف، والتي تلعب أدوارا حيوية في الوظائف المهمة للجسم مثل تقليل الكوليسترول وتحقيق توازن الحالة المزاجية، كما تقول ليزا ريتشاردز، مستشارة التغذية.



يمكن أن يساعد الموز في تنظيم نسبة السكر في الدم: فكرة أن الأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري أو مرض السكري يجب أن يتجنبوا تناول الفاكهة الحلوة هي خرافة، طالما أنك تبقى ضمن احتياجاتك من الكربوهيدرات. وفي الواقع، قد يساعد الموز، الذي يحتوي على البكتين والنشا المقاوم، على خفض نسبة السكر في الدم.



قد يدعم الموز صحة القلب: بينما يعتقد معظم الناس أن البوتاسيوم هو معدن، فإنه يعمل أيضا كإلكتروليت. والإلكتروليتات مفيدة في تنظيم تقلص العضلات. ولأن القلب هو عضلة، يرتبط البوتاسيوم بصحة القلب ارتباطا وثيقا. ويمكن أن يساعد البوتاسيوم أيضا في موازنة مستويات الصوديوم الذي يتحكم في السائل خارج الخلايا.



ضبط ارتفاع ضغط الدم: بسبب الأبحاث حول البوتاسيوم وضغط الدم المرتفع، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على الادعاء الصحي التالي: «الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الأطعمة التي تعد مصدرا جيدا للبوتاسيوم والتي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم قد تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية ويعد الموز الأخضر أفضل لهذا لأنه عندما ينضج، أو يتقدم في العمر، فإنه يفقد البكتين».



الموز مفيد لصحة الجهاز الهضمي: عندما يتعلق الأمر بصحة الأمعاء، فإن اعتماد الموز الأخضر يعزز الإمساك «بسبب زيادة كمية النشا المقاوم والبكتين»، وكلاهما يبطئ عملية الهضم في المعدة.

عن «بزنس انسايدر»