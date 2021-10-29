أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية حولي بجولة ميدانية لتنظيف كل مناطق جنوب السرة في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة للارتقاء بمستوى النظافة بجميع المحافظات. وفي هذا السياق، أكد مراقب النظافة العامة بفرع بلدية محافظة حولي مبارك المجاوب أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رفع مستوى النظافة من خلال تنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية ورفع المخلفات وكل ما يشوه المنظر العام بالمناطق، فضلا عن استبدال الحاويات القديمة.



وأشار المجاوب إلى أن الجولة التي ترأسها وأشرف على تنفيذها مساء أمس الأول بمناطق جنوب السرة بمشاركة رئيسة مسؤولة مراكز النظافة بالمحافظة زهراء عرب أسفرت عن رفع ونقل 3726 م3 من المخلفات، وتم استخدام 24 نسافا كبيرا وصغيرا، 29 كباسة، 28 لوري رافعة وعادي و450 عامل نظافة يدوي، مؤكدا ان الحملة انطلقت في الثامنة صباحا وانتهت الخامسة مساء.



بدورها، قالت مسؤولة المراكز بالمحافظة زهراء عرب إن مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدة عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.