أصدرت إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية السورية، تعميما يطلب «استنفار» جميع العناصر المسؤولة عن تجهيز معاملات جواز السفر، لإنهاء طلبات الجوازات المتراكمة لشهري يوليو وأغسطس الماضيين. وأوضح تعميم صدر قبل ايام وتناقلت صورة عنه عدد من وسائل الإعلام المحلية أمس، توجيه جميع فروع الهجرة والجوازات إلى طباعة وتسليم المواطنين «على مدار الساعة، وبالسرعة القصوى» معاملات جوازات سفرهم المتراكمة.



ووفقا للتعميم، ستطبع معاملات الدور «المستعجل» المتراكمة كافة ليصبح خلال ثلاثة أيام من تقديم الطلب، كما ستطبع جميع معاملات الدور «العادي» للشهرين المذكورين داخل سورية وخارجها.



كما ستستمر فروع الهجرة والجوازات في عموم المحافظات، بتسلم طلبات الحصول على جوازات السفر، وفقا للآلية المتبعة بالنسبة للدور «المستعجل» داخل سورية.



وبدأت مشكلة التأخير في إصدار جوازات السفر لدى عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة منذ مطلع يوليو الماضي، في ظل وعود وزير الداخلية، محمد الرحمون، بحلها «بأسرع وقت».



وشهدت، إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في جميع المحافظات ازدحاما شديدا، بسبب هذا التأخير، ولم تقتصر الأزمة على داخل سورية فقط، بل واجهت السفارات والقنصليات السورية في الخارج ذات الأزمة.



وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السورية والمغتربين، فإن السعر العادي لرسوم منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للسوريين ومن في حكمهم، الموجودين خارج سورية، بشكل فوري 800 دولار أميركي، و300 دولار أميركي ضمن نظام الدور العادي.