حذر مسؤولون أمميون في مجلس الأمن من خطورة تطورات الوضع الحالي في سورية، مشيرين إلى أن المسار الحالي للتطورات هناك مقلق للغاية، و«علينا الخروج من هذه الديناميكية».



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث من «شتاء قارس»، فيما ذكر المبعوث الأممي لسورية غير بيدرسون مجلس الأمن أن أكثر من 12 مليون سوري لايزالون مهجرين - إما كلاجئين أو نازحين داخليا - مع استمرار العنف وارتفاع مستويات الفقر إلى 90%.



ودعا إلى وقف العنف، قائلا: «لا أزال أطالب بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والتشديد على الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية». وشدد على الحاجة إلى «ديبلوماسية سورية بناءة» للمساعدة في إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة وتعزيز الاستقرار ومواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254. بدوره، قال غريفيث إن الأزمة السورية لاتزال تتفاقم، وأنه «بعد 10 سنوات من النزاع، لاتزال الحياة صعبة للغاية بالنسبة لملايين السوريين، وتزداد صعوبة بالنسبة للكثيرين»



وأشار المسؤول الأممي إلى أن العنف يستمر في قتل وإصابة المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.