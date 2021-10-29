القاهرة - مجدي عبدالرحمن



كشف د.محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية عن ان الطلاب من سن 13 حتى 18 سنة، سيتم إعطاؤهم لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، لأنه تم اعتماده دوليا، موضحا أنه تمت الموافقة على اللقاح للحوامل والمرضعات، وهو يعطي حماية للحامل والمولود لمدة 6 أشهر. تاج الدين أعلن ذلك خلال مخاطبته الأطباء في مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن الـ62 المنعقد بالقاهرة، موضحا أن جميع أنواع لقاحات كورونا متوافرة في مصر، وهناك بعض الآثار الجانبية الخفيفة للقاح، ونقوم بتسجيل أي آثار محتملة له، مضيفا أنه حتى الآن لم تحدث مضاعفات خطيرة. من ناحية أخرى، وجهت وزارة العدل امس خطابا إلى نقيب المحامين، رجائي عطية، يتضمن قرارا بحظر دخول المواطنين وعلى رأسهم المحامون إلى مقرات المصالح الحكومية بما فيها المحاكم، إلا بعد التأكد من حصولهم على لقاح فيروس كورونا. وتضمن الخطاب حظر دخول المواطنين إلى مقر وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.