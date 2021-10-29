القاهرة - خلود أبوالمجد



اضطرت الإعلامية بسمة وهبة إلى إنهاء حلقة برنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه على شاشة قناة «المحور»، مبكرا، بعدما فاجأتها على الهواء أزمة صحية شعرت معها بتعب شديد لتنهي حلقتها قبل موعدها بثلاثين دقيقة.



وكانت بسمة قد تسلمت الجائزة الشرفية الفخرية من مهرجان «أوسكار العرب»، الذي أقيم في القاهرة تحت رعاية وزارة الثقافة الليبية، لدورها الكبير في التأثير في الإعلامين المصري والعربي.



من ناحية أخرى، كانت بسمة قد أعلنت موافقتها على مبادرة التبرع بأعضائها بعد الوفاة، مشددة على أنها ستكتب ذلك في وصيتها، بعد صدور فتوى جوازها شرعا من أحد علماء الأزهر الشريف، وقالت في برنامجها: «أعلن التبرع بأعضائي عند الوفاة، وسأكتب ذلك في وصيتي».