القاهرة - سامي عبدالفتاح



وجه الأهلي إنذارا مبكرا لمنافسيه بفوز ساحق على مضيفه الإسماعيلي برباعية نظيفة مساء الاربعاء، بملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات المرحلة الأولى للدوري المصري، سجلها التونسي علي معلول (21 من ركلة جزاء) والوافد الجديد في ظهوره الأول الجنوب افريقي بيرسي تاو (23 و32) والبديل العائد من الإعارة أحمد عبد القادر (87)، علما ان الأهلي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد المالي أليو ديانغ منذ الدقيقة 74، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية للخشونة مع محمد الشامي.



الأهلي اقتنص أول ثلاث نقاط متصدرا جدول الترتيب مؤقتا، فيما خرج الاسماعيلي بهزيمة ثقيلة في غياب مدربه طلعت يوسف المصاب بفيروس كورونا، اذ سيطر الأهلي على شوط أول جيد فنيا لعبا ونتيجة، بعدما فاجأ مدربه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني أصحاب الأرض بتشكيلة جديدة، استبعد فيها عددا من نجومه بينهم هداف الدوري الموسم الماضي محمد شريف وطريقة لعب مختلفة 3-4-2-1وهو ما اربك الدراويش ودفعهم لارتكاب الأخطاء وعدم القدرة على فهم طريقة اللعب الجديدة للمارد الأحمر.



وفي لقاء آخر، اقتنص بيراميدز فوزا صعبا من ضيفه مصر المقاصة «هويدي» 2-1 بملعب الدفاع الجوي، ويدين بيراميدز في تحقيق الفوز للوافد الجديد المغربي وليد الكرتي القادم من الوداد البيضاوي بتسجليه هدفي فريقه (44 و60)، فيما سجل هدف المقاصة الوحيد العاجي سيرجي ايريك (50).



الى ذلك، أكد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك حسين لبيب أنه بحث مع نائب رئيس نادي المريخ السوداني محمد سيد أحمد إعادة التوأمة بين الناديين، وكذلك تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الجانبين خلال المستقبل.



وأضاف لبيب أن الزمالك بابه مفتوح للمريخ السوداني في أي وقت، كما أوضح أنه سعيد بزيارة مسؤولي المريخ في ناديهم الزمالك والذي تربطهم به علاقات ممتازة على مدار سنوات، بالإضافة إلى ارتباط الشعبين.



وفي مفاجأة استثنائية، أكد رئيس لجنة الحكام عصام عبدالفتاح، أن ركلة الجزاء التي تم احتسابها للزمالك أمام إنبي ليست صحيحة، كما أن الحكم أخطأ بعد الرجوع لتقنية الفار، واستنادا إلى ذلك تتجه إدارة إنبي للمطالبة بإعادة المباراة وأيضا استنادا إلى البند الذي وضعته رابطة الدوري المصري، بالتأكيد على إعادة أي مباراة، إذا ما اعترف الحكم بوقوعه في خطأ أثر على نتيجة اللقاء، وقد جاء الاعتراف من رئيس لجنة الحكام نفسه.



وفي شأن أفريقي، وافق الاتحاد الدولي على إقامة مباراة مصر والغابون في ختام المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم في الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر المقبل بدلا من التاسعة مساء 15 نوفمبر.



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إقامة المباراة بستاد الجيش ببرج العرب وطلب من الجهات الأمنية السماح خلالها بحضور 30 ألف مشجع.