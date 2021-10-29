وصل منتخب الكويت للفلور بول للاولمبياد الخاص إلى الإمارات للمشاركة في بطولة الإمارات للفلور بول الموحدة التي ينظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي في إمارة الشارقة التي انطلقت قبل يومين وتختتم غدا السبت. وبهذه المناسبة، صرحت المدير الوطني للاولمبياد الخاص الكويتي ورئيسة مجلس إدارة نادي الطموح الرياضي الكويتي رحاب بورسلي بأن منتخب الكويت للفلور بول أتم استعداداته للبطولة، مؤكدة ثقتها التامة في قدرة اللاعبين على إحراز مراكز متقدمة في البطولة والمساهمة في رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.



وأضافت أن دعم ورعاية الكويت لرياضة الإعاقات الذهنية والنمائية متمثلا في الهيئة العامة للرياضة والقائمين عليها قد أثمر اليوم ما نجنيه من ثمار طيبة بالقدرات المتميزة لأبنائنا الرياضيين.