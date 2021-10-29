أعلن مركز التعليم المستمر (CCE) في الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) عن شراكته مع CertNexus - هيئة إصدار الشهادات التي توفر شهادات التكنولوجيا الناشئة وأوراق الاعتماد الرقمية للأعمال التجارية والبيانات والتطوير وتكنولوجيا المعلومات والمتخصصين في الأمن. وقال المركز انه يفخر بتوسيع قائمة شهادات التكنولوجيا الناشئة الموثوقة والمطلوبة وأوراق الاعتماد الرقمية إلى جدول التدريب الخاص بالشركات والعامة. وانه يسعى جاهدا لتقديم التدريبات التكنولوجية المستقبلية للمرشحين.



وقالت مديرة مركز التعليم المستمر (CCE)، نهال الشافعي ان شهادات CertNexus هي الحل الأفضل للموظفين والمرشحين الذين يتطلعون إلى إنشاء ثقافة تركز على التكنولوجيا مع توفير طريقة لدعم المهارات والمعرفة. وأضافت انه نظرا لأن المؤسسات تستكشف الحلول التكنولوجية لتصبح مؤهلة في السوق، فإن الحاجة إلى توحيد معايير المهارات أمر بالغ الأهمية. سواء كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) أو علم البيانات لتنمية الأعمال التجارية أو تنفيذ ابتكار عالي القيمة باستخدام حل إنترنت الأشياء (IoT) أو الحفاظ على الوصول الآمن لحماية بيانات العملاء.



بدوره قال جيف فيليس، رئيس CertNexus: «يسعدنا أن يكون مركز التعليم المستمر (CCE) في الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) هو أحدث شريك تدريب معتمد لدينا ولقد طورنا دورات تدريبية وشهادات وأوراق اعتماد رقمية تقدم معايير في عالم التكنولوجيا الناشئة، وحقيقة أن مركز التعليم المستمر قد وسع عروضه لتشمل دوراتنا التدريبية».