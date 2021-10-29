شدد المدير الفني ليوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، على أن مشكلة فريقه ليست مشكلة جسدية لكنها تكمن في العقلية، مؤكدا أن فريقه يجب ألا يستقبل أهدافا مثل الأهداف التي استقبلها أمام ساسوولو (1-2) ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وقال أليغري في تصريحاته بعد اللقاء: «كان علينا أن نكون أكثر تنظيما، خصوصا مع نهاية المباراة، هذه مباريات لا يمكن أن تخسرها، إذا كنت ترى أنه لا يمكنك الفوز». وأضاف «يجب أن نفكر في كيفية تعاملنا مع المباريات، لا يمكننا استقبال هدف من هجمة مرتدة، كانت لدينا العديد من الفرص للتسجيل، لكن إذا لم تنه هذه الفرص فإن كل شيء يصبح أكثر صعوبة». وسجل الفرنسي ماكسيم لوبيز هدف الفوز لساسوولو في الدقيقة 95 بعد أن عادل الأميركي ويستون ماكيني لأصحاب الأرض (76)، علما أن الضيوف افتتحوا التسجيل عبر دافيدي فراتيزي (44).



وعاد إنتر إلى الانتصارات بعد خسارته أمام لاتسيو وتعادله مع يوفنتوس، بفوز سهل على إمبولي 2-0.



وسجل هدفي بطل ايطاليا المدافع دانيلو دامبروزيو (34) وفيديريكو ديماركو (66).



وارتقى أتالانتا الى المركز الخامس بفوزه على مضيفه سامبدوريا 3-1. ورفع فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني رصيده الى 18 نقطة بعد ان استعاد نغمة الانتصارات عقب تعادله مع أودينيزي في المرحلة السابق، فيما اكتفى الاخير بنقطة أيضا اليوم ضد فيرونا (1-1).



وعاد قطبا العاصمة روما ولاتسيو الى سكة الانتصارات بفوز الأول على مضيفه كالياري 2-1 والثاني بهدف دون رد للإسباني بيدرو على ضيفه فيورنتينا.



هذا، وتنطلق غدا السبت منافسات المرحلة الـ 11 من «الكالتشيو»، حيث يلتقي أتالانتا مع لاتسيو، وهيلاس فيرونا مع يوفنتوس، وتورينو مع سامبدوريا.