تفتتح منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم بلقاء قمة بين باريس سان جرمان المتصدر وليل حامل اللقب اليوم، حيث يأمل الأول المثقل بالإصابات والشكوك الابتعاد أكثر في الصدارة قبل استحقاقه الأوروبي، في حين يسعى الثاني لاستعادة توازنه بعد بداية متواضعة.



يحتل سان جرمان المركز الأول مع 28 نقطة متقدما بفارق 7 نقاط عن وصيفه لنس الذي يحل ضيفا على ليون غدا السبت، فيما يقبع ليل في المركز العاشر متأخرا بفارق 13 نقطة عن مضيفه.



يخوض النادي المملوك لشركة قطر للاستثمارات الرياضية مباراته المحلية اليوم من دون لاعب وسطه الدولي الإيطالي ماركو فيراتي الذي سيغيب عن الملاعب لفترة أربعة أسابيع اثر تعرضه لإصابة في وركه أمام النادي المتوسطي، ما شرع باب العودة أمام لاعب ليفربول الانجليزي السابق الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى التشكيلة الأساسية.



ومن المتوقع أن يلعب إلى جانب السنغالي إدريسا غانا غايي، فيما يغيب أيضا الجناح الدولي المغربي أشرف حكيمي بعد طرده أمام مرسيليا.



انضم فيراتي إلى عيادة سان جرمان التي تعج بالمصابين مع الحارس الإسباني سيرخيو ريكو والوافد الجديد مواطنه المدافع سيرخيو راموس والأرجنتيني لياندرو باريديس.



ويغيب أيضا المهاجم كيليان مبابي (22 عاما) الذي يعاني من «التهاب الأنف والأذن والحنجرة» عقب تأكيد سان جرمان أن مهاجمه «سيعود في بداية الأسبوع المقبل»، في حين يبدو المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي العائد إلى الفريق بعدما تصالح مع زوجته ومديرة أعماله واندا نارا، الأبرز للحلول بدلا من بطل مونديال 2018.



وغاب النجم ليونيل ميسي عن تدريبات باريس أمس دون الكشف عن أي توضيحات حول مشاركته أمام ليل اليوم من عدمها. ويلعب غدا أيضا ميتز مع سانت إتيان.



وتعادل نيس ومرسيليا 1-1 في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الثالثة للدوري الفرنسي، بعد شهرين من أعمال الشغب في نيس التي أدت الى إرجائها.



وأقيمت المواجلة على ملعب «ستاد دو لوب» المحايد في مدينة تروا خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير تفاديا لأي أعمال عنف. وافتتح نيس التسجيل عبر أمين غويري (6) قبل أن يسجل القائد ديميتري باييت هدف التعادل لفريق المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي (42).