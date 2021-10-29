ليلى الشافعي

دشنت جمعية إنسان الخيرية أكاديمية «نبراس» للسنة النبوية بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ د.عثمان الخميس، والقائم بالأعمال عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت أ.د.ياسر النشمي، والمدير العام لجمعية إنسان مبارك العازمي، ورئيس قسم التفسير والحديث أ.د.عبدالمحسن المطيري، ومجلس إدارة الجمعية، وأعضاء من قسم التفسير والحديث. في البداية، رحب الشيخ د.عثمان الخميس بالحضور، معربا عن حرص الجمعية وتبنيها للمشاريع العلمية النوعية، وعنايتها بالسنة النبوية من جميع جوانبها، انطلاقا مما يستشعره كل مسلم في نفسه من مكانة السنة وأهميتها وحجيتها.



بدوره، أعرب القائم بأعمال عميد كلية الشريعة أ.د.ياسر النشمي عن شكره وامتنانه للجمعية بدعمها لأنشطة الكلية تحقيقا للشراكة والتعاون بين الطرفين.



من جانبه، لفت مدير عام الجمعية مبارك العازمي إلى أهمية العمل المؤسسي في تأسيس المشاريع، وحرص الجمعية على أن تكون مثالا في ذلك، مؤكدا أن «إنسان» جمعية خيرية لا تتبع أي جهة أخرى، وتحرص على التعاون والتكامل مع جميع المؤسسات والجهات خدمة للمجتمع وبناء للإنسان.