عبدالله قنيص



شرع رجال المباحث في البحث عن مواطن بعد قيامه بسرقة سيارة ألمانية الطراز من منطقة شرق.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ«الأنباء» فإن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية يفيد بسرقة مركبة ألمانية من منطقة شرق، ما استتبع تحركا سريعا من رجال الأمن لإدراك السارق وإعادة المركبة إلى صاحبها.



وأضاف: قام رجال الأمن بمطاردة السارق حتى دخل منزلا في منطقة الصباحية ثم ترك السيارة ولاذ بالفرار، ليتم رفع البصمات عن السيارة ومن ثم التعرف على السارق الذي تبين أنه مواطن.



وتابع المصدر: تم تسجيل قضية وإبلاغ الجهات المعنية من أجل ضبط السارق وإحضاره واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



من جهة أخرى، أسفر سقوط عامل آسيوي من علو في منطقة أبوحليفة عن إصابته ونقله إلى المستشفى.



وفي التفاصيل، فقد أبلغ مسؤول مشروع مصري عمليات الداخلية عن أن عامل مصاعد آسيويا (من الجنسية البنغالية) سقط من علو أثناء العمل ويعاني من إصابة وكسر في اليدين. وتم نقله المصاب إلى مستشفى العدان وتسجيل قضية في مخفر أبوحليفة.