تقديم مقترحات بقانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على رجل الشرطة للجهات التشريعية



استمراراً لجولاته على كل قطاعات وإدارات المؤسسة الأمنية للاطلاع على سير العمل والتعرف على المعوقات ووضع الحلول لها، قام وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أمس الخميس، يرافقه عدد من الوكلاء المختصين بزيارة إلى قطاع الشؤون القانونية، وكان في استقباله الوكيل المساعد للشؤون القانونية اللواء ماجد الماجد، وقيادات القطاع.



وفي بداية الزيارة، استمع العلي إلى شرح مفصل عن إدارات وأقسام قطاع الشؤون القانونية والخدمات التي يقدمها للأجهزة الأمنية، كما اطلع على خطط القطاع الحالية والمستقبلية والتي تسهم في تطوير العمل داخل القطاع.



وأشاد بالدور الهام والحيوي الذي يقوم به قطاع الشؤون القانونية في تطوير العمل الأمني وتعاونه المستمر مع جميع قطاعات وزارة الداخلية، الأمر الذي يجسد روح المسؤولية وتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة.



ووجه وزير الداخلية بدراسة المعوقات القانونية التي تواجه عمل رجل الشرطة، والعمل على إيجاد الحلول القانونية لها، وتزويد القطاع بالعناصر النسائية المؤهلة في مجال القانون، وتشكيل لجان لمتابعة القضايا العالقة وإعداد مقترحات بقانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على رجل الشرطة وتقديمها للجهات التشريعية، وإعداد دراسة بمنح حصانة لرجل الشرطة القانوني في الدفاع عن منتسبي وزارة الداخلية أمام الجهات القضائية.



وشدد على ضرورة مواصلة تحديث آليات العمل والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، بربط إدارات القطاع بجميع قطاعات وزارة الداخلية لتزويد رجال الأمن بكل ما يحتاجونه من استشارات قانونية، مؤكدا على أهمية تبادل الزيارات بين القطاع والجهات والمؤسسات الحكومية، وذلك لاكتساب الخبرات القانونية