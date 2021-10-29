سعود عبدالعزيز



بعد يوم واحد من قضية دهس مواطن في منطقة العقيلة ما تطلب نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، تكررت أمس الجريمة نفسها وإن بظروف وملابسات مختلفة.



وقد شرع رجال المباحث في البحث عن شخص مجهول كان يقود مركبة قام بدهس وافد آسيوي ما أدى الى وفاته قبل أن يهرب من موقع الحادث.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية من شقيق المجني عليه وهو بنغالي الجنسية وآخر يعمل في البقالة يفيد بوقوع حادث دهس في منطقة بر ارحية بسيارة يابانية ذهبية اللون بعد سرقة البقالة، وعليه توجهت الدوريات الى موقع البلاغ وكذلك رجال الطوارئ الطبية، ليتبين أن الشخص المدهوس قد فارق الحياة متأثرا بإصاباته، فيما هرب الجاني بسيارته إلى جهة غير معلومة. وأضاف المصدر: تم نقل الجثة عن طريق الطب الشرعي، وسجلت قضية «دهس وهروب».