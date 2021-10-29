أطلقت شركة «غوغل» الأميركية عملاق محركات البحث، خاصية جديدة تمكن المراهقين تحت سن 18 عاما، أو آباءهم، من تقديم طلب بحذف صور من نتائج البحث.



وذكر موقع «تيك كرانش» التقني أن خيار الخصوصية الجديد كان أحد التعديلات التي أعلنت عنها «غوغل» في شهر أغسطس الماضي، في محاولة لبناء إجراءات حماية إضافية بشكل استباقي لمستخدميها دون الثمانية عشر عاما.



وأوضح الموقع التقني أن المراهقين أو آباءهم بإمكانهم مطالبة «غوغل» بإزالة صورة ما من نتائج البحث، بطريقة بسيطة تحتاج إلى بعض المعلومات الشخصية ورابط الصورة المراد إزالتها، مشيرا إلى أن الشركة ستراجع هذه الطلبات وتخطر المبلغين عند إزالة الصور.