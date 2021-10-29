«الصين تفوقت على أميركا في الأسلحة الهايبر صوتية»
غريغوري هايز، رئيس شركة رايثيون التكنولوجية الأميركية للأسلحة، يعترف بتفوق الصين على أميركا فيما يخص الأسلحة الهايبر صوتية.
«توقفت عن الكتابة فترة، لاضطراري لبيع اللاب توب مقابل 700 دولار»
هوانغ دونغ هوك، مؤلف المسلسل الشهير لعبة الحبار، عن أزماته المالية أثناء كتابة المسلسل.
«اعتذرت له، فعادت المودة بيننا»
سنوب دوج، مغني الراب الأميركي، يعتذر للمغني إيمينيم، عن تصريح سابق نفى فيه تصنيف إيمينيم بين أفضل 10 مطربي الراب في العالم.
«من يرفضون اللقاح مثل من يرفضون التوقف عند الإشارة الحمراء»
نعوم تشومسكي، الفيلسوف واللغوي الأميركي، 92 سنة، يرى أن رافضي اللقاح ينبغي عزلهم عن المجتمع.
«تايسون سيقضي عليه بالضربة القاضية»
مايكل بسبنغ، المحلل الرياضي البريطاني ولاعب فنون القتال المختلطة المتقاعد، يتوقع فوز تايسون 55 سنة، في مباراته القادمة ضد بول 26 سنة، بالضربة القاضية.