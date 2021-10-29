«تايسون سيقضي عليه بالضربة القاضية»

مايكل بسبنغ، المحلل الرياضي البريطاني ولاعب فنون القتال المختلطة المتقاعد، يتوقع فوز تايسون 55 سنة، في مباراته القادمة ضد بول 26 سنة، بالضربة القاضية.