عينة من شعر زعيم الأميركيين الأصليين الشهير في القرن التاسع عشر سيتينج بول ساعدت العلماء في التأكيد على أنه الجد الأكبر لرجل من ولاية ساوث داكوتا، وذلك باستخدام طريقة جديدة لتحليل الأنساب العائلية بعينات من الحمض النووي مأخوذة من أناس توفوا منذ فترة طويلة.



وقال باحثون الأربعاء إن الحمض النووي المأخوذ من الشعر، الذي كان محفوظا في معهد سميثسونيان في واشنطن، أكد العلاقة العائلية بين سيتينج بول الذي توفي عام 1890 وإيرني لابوينت (73 عاما) المقيم في ليد بولاية ساوث داكوتا. وقال لابوينت الذي لديه 3 أخوات «أشعر بأن بحث الحمض النووي هذا طريقة أخرى لتأكيد نسبي الى جدي الأكبر». وتابع قائلا: «الناس كانوا يشككون في علاقتنا بأسلافنا حسبما أتذكر».