نظّمت الهيئة العامة للقوى العاملة دورة تدريبية شملت جميع الموظفين الإداريين في جميع قطاعات الهيئة بعنوان إدارة المشاريع «Microsoft Project»، بهدف تعريف الموظفين بأهمية تطبيق مفهوم إدارة المشاريع وآلية العمل وأهمية الوقت فيها، بالإضافة لتطوير بيئة العمل من خلال إنجاز مشاريع تلبي متطلبات العمل.



وتم تقديم شرح كامل عن مفهوم إدارة المشاريع من حيث تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والتقنيات المطلوبة لإنجاز أي مشروع، وتهدف الدورة لتحسين المهارات التنظيمية والإدارية للموظفين لأداء أفضل بما يخدم جهة العمل والعاملين فيها.



وفي نهاية الدورة، تم تسليم الشهادات المعتمدة للموظفين من قبل الشركة الراعية للدورة.