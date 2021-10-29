أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى القطري دحلان الحمد ان اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للعبة المقرر اقامتها غدا تكتسب اهمية كبيرة كونها تسعى الى تطوير هذه الرياضة في دول غرب القارة.



وقال الحمد ان حضوره الاجتماع يأتي دعما للاتحاد الذي يضم دولا ذات ثقل رياضي بهذه الرياضة بالقارة ولها انجازات كبيرة على الصعيدين الدولي والقاري.



وذكر ان الاتحاد القاري يتطلع الى القرارات التي ستصدر من هذا الاجتماع لاسيما فيما يتعلق بالبرامج والأنشطة التي تعمل على الارتقاء بكافة عناصر اللعبة من لاعبين وحكام ومدربين وكوادر طبية وإدارية وفنية.



وأشار الى ان الاتحاد الآسيوي سيعقد اجتماعا مهما للجمعية العمومية لكافة دول القارة الأعضاء في الثامن من نوفمبر المقبل لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة رياضة ألعاب القوى الآسيوية.