أشاد نائب رئيس اتحاد السباحة حميد الغريب بالنتائج التي حققها لاعبو الكويت في البطولة العربية للسباحة للمسافات القصيرة (25 مترا) التي اختتمت أول من امس في مسبح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي.



وقال إن حصول منتخبنا على 15 ميدالية متنوعة هي ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وسبع برونزيات في البطولة يعد انجازا مهما في ظل المنافسة الصعبة أمام السباحين العرب.



وأثنى الغريب على استضافة الإمارات المميزة للبطولة التي تعد أول تجمع عربي رياضي للعبة عقب جائحة (كوفيد-19)، وأبدى إعجابه بالنتائج التي حققتها السباحة الكويتية لارا دشتي في أول مشاركة عربية لها وحصولها وحدها على اربع ميداليات هي ذهبية وفضية وبرونزيتين في منافسات السيدات الى جانب السباح وليد عبدالرزاق الذي أحرز وحده اربع ميداليات (ذهبيتين وفضيتين).



وأبرز أيضا نتائج بقية السباحين وهم عمر الحاتم بحصوله على ثلاث ميداليات هي فضية وبرونزيتين وفيصل التناك بإحرازه ميداليتين (فضية وبرونزية) ومشاري السمحان (برونزيتين).



وأكد أن الاتحاد سيعمل في المرحلة المقبلة على استقطاب السباحات الكويتيات وتوفير كافة المستلزمات لإعدادهن في البطولات المقبلة من خلال التعاقد مع المدربات والإداريات ومراكز التدريب الخاصة بهن.