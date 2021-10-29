القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ان المحافظات وقوات انفاذ القانون والأجهزة المعنية، نجحت حتى 27 أكتوبر الجاري في استرداد حوالي 8256 فدان زراعة بعد إزالة 2804 حالات تعد، وإزالة 9458 مبنى مخالفا على مساحة 1.4 مليون متر مربع، مشددا على الاهتمام والمتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مشيرا إلى التنسيق والتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.



ووجه شعراوي، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة اليومية مع جميع محافظات الجمهورية لتحقيق الخطط المستهدفة والتي تم وضعها قبل انطلاق الموجة الـ 18 والتي بدأت في 13 سبتمبر الماضي وتنتهى في 26 نوفمبر المقبل.



وأكد وزير التنمية المحلية، ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضي التي تمت إزالة التعديات من عليها سواء كان بالزراعة أو البناء لعدم السماح بعودة أي تعديات عليها مرة أخرى، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات وإزالتها في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية، مع سرعة استغلال تلك الأراضي على أرض الواقع.



من جهة اخرى، أعلن د.أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل عن إنشاء 3 مراكز لزراعة الأعضاء بمعايير دولية، لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.



السبكي أعلن ذلك خلال لقائه مع قيادات هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجداته وتطوراته أولا بأول.



وأضاف السبكي، أنه سيتم إنشاء المراكز الثلاثة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، والتي تشمل إنشاء مركز لزراعة الرئة والكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي بالتعاون مع جامعة برايتون بإنجلترا، إضافة إلى إنشاء مركز متكامل لزراعة القوقعة بمستشفى الحياة بور فؤاد ببورسعيد، وكذلك مركز لزراعة الكلى في مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك بالإسماعيلية، على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.