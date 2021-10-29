أصدر الرئيس بشار الأسد، «مرسوما» يقضي بإنهاء الاحتفاظ واستدعاء الاحتياط يشمل قرابة 14 ألف عنصر في الجيش.



وفي تفاصيل «المرسوم» الذي نشرته وكالة «سانا» الرسمية، فإن القرار تضمن إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من 1/1/2022.



وشمل القرار «الضباط المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31/12/2021 ضمنا».



كما شمل الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31/12/2021 ضمنا، حيث سيجري تسريحهم وفقا لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم، بحسب «سانا».



ووفق القرار ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لـ «صف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من 1/1/2022».



وصف الضباط والأفراد «المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية ما لا يقل عن 6 سنوات ونصف حتى تاريخ 31/12/2021 ضمنا».



وفي سياق متصل، نقلت صحيفة الوطن الموالية عن مصدر، أن المرسوم يشمل 14 ألف عسكري ويلاحظ تخفيض سنوات الاحتياط إلى 6 سنوات ونصف بدلا من 7 سنوات ونصف، مضيفة ان «هذه المدة قابلة لمزيد من الانخفاض كلما تحسنت الأوضاع»، بحسب وصفها.