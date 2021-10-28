وثقت المطربة شمس زيارتها الى العراق للمشاركة في حفلات مهرجان بابل الدولي التي انطلقت مساء اليوم " الخميس " في مقطع فيديو ودون درع واقي ضد الرصاص لترد على ما أثير حول مشاركة المطربة إليسا بأنها غنت وهي ترتدي درع واقي.



ووثقت شمس جزءا من جولتها في العاصمة بغداد، بفيديو بثته عبر حسابها على "تويتر" وقالت عبر حسابها على "أنستقرام": "جولتي في شوارع العراق بغداد الحبيبة، بين إخوتي وناسي ومحبيني بدون درع واق من الرصاص، ولا بحاجة لحماية بينكم انتوا الأمان والسند".

وأضافت، "كالعادة وفي كل زيارة لي أحب أن أؤكد وأوضح للعالم كله الصورة الحقيقية للعراق أنه بلد الكرم والأمان والطيبة".

يذكر ان مهرجان بابل الدولي يشارك فيه أكثر من 50 دولة وانطلقت حفلاته بحفل للمطرب حاتم العراقي ،وأمير الغناء العربي هاني شاكر.