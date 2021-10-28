توفي الفنان الأردني القدير جميل عواد بعد صراع مع المرض وفقاً لمنشور شاركه نقيب الفنانين السابق ساري الأسعد.



والفنان الراحل جميل يوسف عواد العواد ممثل أردني من مواليد عمان عام 1937 قدم العديد من الأدوار في الدراما الأردنية وقد تميز دوماً بدور الرجل الحازم شديد البأس في معظم شخصياته.



وعلى الصعيد الأكاديمي، تخصص الممثل جميل عوّاد في هندسة الديكور، وعلى الصعيد المهني التحق بالعمل في التلفزيون الأردني منذ افتتاحه عام 1968.



وغادر جميل عوّاد العاصمة عمان لفترة وعاد في العام 1974 ليخرج أول أعماله المسرحية والتي حملت عنوان "الغائب".



والفنان جميل عواد متزوج من الممثلة الأردنية جولييت عواد التي شاركته العديد من أعماله وشكلا معاً ثنائياً مميزاً في الدراما الأردنية.

أول أعمال الفنان جميل عوّاد الدرامية كان مسلسل القرار الصعب عام 1985م ثم تابع تقديمه لأدواره المميزة في مسلسل الكف والمخرز عام 1992م.



وشارك الفنان جميل عواد عضو رابطة نقابة الفنانين الأردنيين في مهرجانات محلية وعربية ودولية، منها: مهرجان دمشق السينمائي عام (1993)، ومهرجان أوبرهاوزن في ألمانيا.