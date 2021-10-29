الخرطوم - أ.ف.پ: يهدد انقلاب العسكريين في السودان بتعريض البلد مجددا لعزلة دولية خرج منها لتوه بعد تولي مؤسسات انتقالية يتقاسمها المدنيون والعسكريون السلطة في السودان عقب إسقاط الرئيس عمر البشير في عام 2019.



وفي أول مؤشر ملموس بعد الانقلاب الذي قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان، علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان «حتى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين».



ويقول أليكس دو فال رئيس مركز أبحاث وورلد بيس فاونديشن (مؤسسة السلام العالمي) إن «التحول إلى الديموقراطية الموعود الذي تم الاتفاق عليه عام 2019 بين المدنيين والعسكريين كان نقطة الضوء الوحيدة في نهاية النفق لبلد يعاني من مصاعب اقتصادية وسياسية بعد 30 عاما من الحكم الديكتاتوري» في عهد البشير، الخصم اللدود للأميركيين.



ويؤكد دو فال لـ«فرانس برس» أن السلطات الانتقالية بتعهدها بالتحول الى الديموقراطية «كانت تخدم مصالح السودان الوطنية من خلال سلسلة من الإصلاحات، حتى وان كانت بطيئة، بمساعدة دولية».



فقد نجحت السلطات الانتقالية في الحصول على تخفيف للديون الخارجية وفي رفع اسم السودان من على اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب وفي تحرير سعر صرف الجنيه السوداني والسيطرة على المضاربة في السوق السوداء لضمان استقراره.



وكان الجيش تسلم السلطة بعد أن أطاح في أبريل 2019 بنظام عمر البشير، لكن الاحتجاجات الشعبية تواصلت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلالها أكثر من 250 قتيلا.



وفي أغسطس 2019، وقع العسكريون والمدنيون في ائتلاف قوى الحرية والتغيير اتفاقا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من 3 سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.



وأعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الثلاثاء، أنه يريد «تطبيع العلاقات مع إسرائيل»، معبرا عن ذلك بوضوح لأول مرة علنا.

إلا أن هذه اليد الممدودة في عالم عربي لا يعترف معظمه بإسرائيل لن تغير من الأمر شيئا.



وكان السودان قد وقع في يناير «اتفاقات أبراهام» (ابراهيم) لتطبيع العلاقات مع اسرائيل، وقد حصل في موازاة ذلك على دعم مالي أميركي، وبعد أسابيع تم شطبه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

مخاطر جسيمة



بيد ان انقلاب الاثنين قد يوقف السير في اتجاه الإصلاح، بحسب الخبراء.



وتقول مجموعة الأزمات الدولية في تقرير عن السودان إنه بقطعه كل الجسور مع شركائه السابقين في الحكم من المدنيين الذين اعتقل العديد منهم، «يجتاز الجيش عتبه تنذر بأخطار جسام للسودان».



ويضيف التقرير إن «الجنرالات عاندوا رغم التحذيرات» التي تلقوها من الموفدين الدوليين الذين تتالت زياراتهم للسودان حتى ساعات قليلة من إعلان الجيش انقلابه، وآخرهم كان الموفد الأميركي.



وردا على الانقلاب، أعلن البنك الدولي تعليق مساعدته للسودان، كما جمدت واشنطن مساعدات بـ 700 مليون دولار للخرطوم، فيما هدد الاتحاد الأوروبي أيضا بتعليق مساعدته المالية.



ويعتقد دو فال أنه إذا أبقي على هذه القرارات «سيعود الوضع الاقتصادي الى نقطة الصفر أي الى ما كان عليه قبل بدء الإصلاحات».



ليس هذا ما يحتاجه السودان الذي كان سعيدا بخفض التضخم خلال الشهور الأخيرة ليصل إلى.. فقط 365%.



ولن يستطيع داعمو البرهان الذي أمسك بالسلطة بمفرده في الخرطوم، أن يعوضوا المساعدات الدولية.



ويقول دو فال: «قد يكون لدى البرهان بعض السند في العالم ولكنه لن يحصل إلا على القليل من السيولة ولن يتمكن من تعويض المساعدات المالية الكبيرة» التي كان يحصل عليها السودان، وهو واحد من أفقر بلدان العالم.



ويضيف أن العسكريين بدفاعهم عن انقلابهم «يعرضون السودان لخطر أن يصبح معزولا للغاية».

«كارثة» إضافية لأفريقيا



وتحذر مجموعة الأزمات الدولية من أن «اضطرابات طويلة المدى في السودان ستكون كارثة إضافية» في منطقة تمزقها النزاعات من القرن الأفريقي إلى شمال أفريقيا، مرورا بالساحل.



ويخشى دوفال من أن قمعا عنيفا للمتظاهرين حول الخرطوم الى مدينة أشباح سيعني «إراقة للدماء في الخرطوم وأيضا عودة الحرب الأهلية في دارفور وفي جنوب كردفان».



في نهاية 2020، أعلنت الخرطوم التوصل إلى اتفاقيات «سلام» مع العديد من مجموعات المتمردين ولكن المطالب الإقليمية يمكن أن تعود الى الواجهة في بلد وقارة يسهل الحصول فيهما على السلاح.



ومن أجل تجنب سقوط السودان مرة أخرى في دوامة العنف، تقترح مجموعة الأزمات الدولية أن «يهدد الاتحاد الأفريقي بوضوح بأنه سيمنع من السفر وسيجمد أموال الأشخاص الذين يسمحون بقتل المتظاهرين أو يقاومون العودة إلى الاتفاقيات الانتقالية».