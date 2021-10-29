وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، قال في مقدمته، لما كانت الفقرة الخامسة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 74 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قد حددت البت في الأوامر التغييرية على المناقصات أحد المهام المنوطة للجهاز الفني في لجنة المناقصات المركزية، حيث إن الكثير من هذه الأوامر تكون بالمخالفة لشروط العقود ومواصفات ومعايير طرح المناقصة بالأساس.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 - كم عدد الأوامر التغييرية على المناقصات المعروضة على اللجنة منذ عام 2010؟



2- كم عدد الأوامر التغييرية الذي صدر قرار بالموافقة عليها من قبل لجنة المناقصات المركزية منذ 2010؟



3 - ما قيمة تلك الأوامر التغييرية التي صدر قرار بالموافقة عليها منذ عام 2010؟



4 - كم عدد المناقصات التي حصلت على الموافقة بأوامر تغييرية ولم يتم تنفيذها؟