وجه النائب مبارك الحجرف سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونص السؤالان على ما يلي:

السؤال الأول



تخرج ضباط الدفعة رقم (36) في كلية علي الصباح العسكرية في تاريخ 18/3/2009، وحصلوا على الترقية المستحقة عند التخرج (ملازم) وحصلوا بعد ذلك على ترقيتهم المستحقة التالية (ملازم أول بتاريخ 20/6/2011) و(نقيب بتاريخ 23/7/2014) و(رائد بتاريخ 7/1/2018) وبعد مرور 3 أعوام أصبح لزاما على وزارة الدفاع منحهم الترقية المستحقة التي تليها (مقدم) في تاريخ 7/1/2021 تنفيذا لصحيح القانون وتماشيا مع اللوائح واجبة الاتباع، ولكن وبشكل مفاجئ وغير مبرر، امتنعت الوزارة حتى ساعته عن ترقيتهم إلى رتبة (مقدم) لسبب غير معلوم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما سبب امتناع وزارة الدفاع عن ترقية ضباط الدفعة رقم (36) إلى رتبة (مقدم)؟



2- فيما لو كانت هناك إجراءات ممهدة لترقية ضباط الدفعة المذكورة، يرجى تزويدي بآخر تلك الإجراءات وبيان الموعد الثابت والمحدد لمنحهم الترقية المستحقة (مقدم).

السؤال الثاني



تخرج ضباط الدفعة رقم (43) في كلية علي الصباح العسكرية في تاريخ 7/3/2016، وحصلوا على الترقية المستحقة عند التخرج (ملازم) وحصلوا بعد ذلك على ترقيتهم المستحقة التالية (ملازم أول) بتاريخ 25/4/2018) وبعد مرور 3 أعوام أصبح لزاما على وزارة الدفاع منحهم الترقية المستحقة التي تليها (نقيب) في تاريخ 25/4/2021 تنفيذا لصحيح القانون وتماشيا مع اللوائح واجبة الاتباع، ولكن وبشكل مفاجئ وغير مبرر، امتنعت الوزارة حتى ساعته عن ترقيتهم إلى رتبة (نقيب) لسبب غير معلوم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما سبب امتناع وزارة الدفاع عن ترقية ضباط الدفعة رقم (43) إلى رتبة (نقيب)؟



2- فيما لو كانت هناك إجراءات ممهدة لترقية ضباط الدفعة المذكورة، يرجى تزويدي بآخر تلك الإجراءات وبيان الموعد الثابت والمحدد لمنحهم الترقية المستحقة (نقيب).