وجه النائب مهلهل المضف سؤالا مشتركا إلى وزيري التعليم العالي د.محمد الفارس والتربية د.علي المضف جاء كالتالي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما التخصصات المصنفة بأنها (تربوية)؟



2- هل هناك مؤسسات تعليمية توفر مخرجات لهذه التخصصات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هذه المؤسسات؟ وما برامجها التي إذا تخرج منها المتعلم يعد حاصلا على تخصص تربوي؟



3- هل هناك تصنيف لتلك التخصصات التربوية يجعل بعضها صالحا للتدريس وغيرها غير صالح للتدريس؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي به.



4- هل توجد دراسة معتمدة تصنف التخصصات التربوية بين صالحة للتدريس وغير صالحة للتدريس؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بها.