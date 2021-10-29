كشفت الفنانة فيفي عبده عن السبب الحقيقي لتغيبها عن الساحة الفنية قبل ظهورها اللافت في مهرجان الجونة مع حفيدتها، وسر إصابتها بالمرض، الذي انشغلت به لمدة عام ونصف العام، وذلك في تصريحات صحافية قالت فيها: «أنا اتحسدت بسبب رقصي في الساحل أنا عارفة، وفضلت سنة ونص أو سنتين في البيت ومش قادرة أخرج ولا أعمل أي حاجة»، مشيرة الى أنها تستعد للعودة الى الساحة الفنية، من خلال المشاركة في أعمال فنية متنوعة بين السينما والدراما، ملمحة الى أنها لم تعش طفولتها، والسبب اتجاهها للعمل في سن مبكرة، لكنها تحرص على تجنيب حفيدتها ذلك.



وعن أعمال فيفي عبده، قالت إنها تستعد للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال برنامج «خلي بالك من فيفي» الجزء الثاني، وهو برنامج كوميدي قدمته عام 2020، وتقوم فكرته على تنفيذ المقالب بالضيف، وتنتهي الحلقة بشكل كوميدي.