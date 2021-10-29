نشرت الفنانة منة فضالي عبر حسابها الخاص في «إنستغرام» مجموعة صور من أحدث ظهور لها في حفل تكريم مهرجان «أوسكار العرب»، وعلقت على الصور بقولها: «الحمد لله تكريم كأفضل ممثلة عن مسلسل «نسل الأغراب»في مهرجان «أوسكار العرب» في دورته الخامسة».



وظهرت منة بـ «لوك» مختلف وشعر طويل، وتألقت بفستان لونه أزرق سماوي تميز بقصة عصرية وجذابة، وكتبت معلقة على صورتها: «وقعت في حب مظهري الجديد».



ويكرم مهرجان «أوسكار العرب» في دورته الخامسة والتي تعد استثنائية، حيث تحمل اسم الفنانين القديرين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، باقة من أبرز النجوم المصريين والعرب، تقديرا لجهودهم الفنية العظيمة خلال عام 2021، ومن بين أهم النجوم المكرمين: نادية الجندي، وغادة عبدالرازق، والإعلامية بسمة وهبة، والفنانة السعودية وعد، ومنة فضالي، والفنان اللبناني إيوان، والشاعر خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد، ولاعب كرة القدم عبدالله السعيد.



يذكر أنه كان من المقرر أن تقام الدورة الخامسة في إمارة دبي، ولكن بسبب ظروف أزمة «كورونا»، اختارت إدارة المهرجان جمهورية مصر العربية، لتكون حاضنة لفعاليات المهرجان للدورة الثانية على التوالي.