أكد المطرب محمد حماقي أنه كان يريد طرح ألبومه الجديد «يا فاتني» كاملا في يوم واحد، ولكن تعذر تنفيذ هذه الفكرة فقرر طرحه على دفعات بداية من 6 الجاري، وأشار الى أن الألبوم تأخر لأنه احتاج إلى الكثير من الوقت لتجهيزه، وقال: «بتأخر في الألبومات علشان أي ألبوم جديد يعني مزيكا جديدة، والمزيكا الجديدة لازم تاخد وقت للتحضير والتفكير، حتى لو الألبوم نزل، في وقت بعد كده للألبوم عبارة عن حفلات أو تصوير كليبات، وكلها مرتبطة بالألبوم».



وتابع حماقي، في بث مباشر عبر حسابه بـ «إنستغرام»: «هناك فنان يفضل أن يكون لديه أغنيات كثيرة، وأنا أفكر بالعكس في مصلحة الناس وليس مصلحتي، حتى أقدم أغاني يستحقها الجمهور، لا يهمني الكم، بل أركز في المحتوى وهو ما يجعلني أتأخر»، كاشفا عن سر عدم تلحين أغنيات ألبومه، وأوضح أنه يعتبر نفسه ملحنا هاويا وليس محترفا، قائلا: «لم أمتلك حرفية التلحين في الوقت الذي أريد، لكن أحيانا اللحن يخطر ببالي في وقت معين، لكنني لا أعرف تلحين كلمات الأغاني».



كما تحدث عن سر تفضيله طرح الألبومات عن الأغاني «السينغل»، ملمحا إلى أن الأغاني المنفردة يجب أن تكون تجارية، أما إذا طرح أغنية غير تجارية على طريقة «السينغل» فلن تحقق نجاحا، مؤكدا أن الأغاني «السينغل» كونها تجارية تحرم الفنان من الأغاني الفنية، مضيفا: «هذا فنيا خطأ لأنه يجب أن تكون هناك أغان الهدف منها فني فقط، وكمطرب احتاج لتقديم أغاني يحتاج الجمهور إلى سماعها».