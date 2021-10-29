علقت الفنانة شيرين رضا على الضجة المثارة حول ترك ابنتها الوحيدة نور في لندن تنفق على نفسها دون مساعدة منها أو من والدها عمرو دياب، مؤكدة أنها قادرة على دعم ابنتها وكذلك زوجها السابق عمرو ولكنهما لن يفعلا ذلك، لأن الهدف هو تربية ابنتهما نور على الاعتماد على نفسها، وأشارت إلى أنها قادرة على الدفاع عن ابنتها ضد المتنمرين.



وأضافت شيرين رضا خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ONE»: «احنا بالتأكيد قادرين نصرف على بنتنا، سواء أنا أو عمرو دياب لكن البنت لازم تعتمد على نفسها ولازم تعرف تشتغل وتجيب فلوس وتنفق على نفسها لأن هي دي الحياة».



وتابعت: «لازم نزرع جوا أطفالنا أنهم يشتغلوا ويحاربوا ويعتمدوا على نفسهم، وأنا اللي اشتغلت وعملت فلوسي وأبوها اشتغل وهو اللي عمل فلوسه، فلوسنا كلنا هتروح للعيال في الآخر لكن عمر ما حد هيعرف قيمة الفلوس إلا لما يتعبوا ويشتغلوا، وحاجة تفرحنا إنها تطلع وتقول إنها بتعتمد على نفسها ومحدش بيصرف عليها».



وشنت شيرين رضا، هجوما حادا تجاه المتنمرين على ابنتها نور عمرو دياب، وقالت: «عايزة أقول للناس اللي بيقولوا لها شكلك وحش وعاملة كده ليه؟ هما شكلهم عامل إزاي، أنا أصلا أكبر متنمرة في الدنيا واللي هيتنمر على بنتي أنا ممكن أغسله وأشطفه وأرزعه في الأرض وهاكلهم لأني أم، فرجوني جمالكم وحلاوتكم وجسمكم ودرستوا فين واتعلمتوا إيه وبتشتغلوا إيه، وقبل ما تتنمر على حد شوف إنك لازم تبقى أحسن منه».