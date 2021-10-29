بعد غياب طويل عن خشبة المسرح، أعلن الفنان محمد سعد مشاركته في «موسم الرياض 2021» بمسرحية جديدة تحمل عنوان «اللمبي في الجاهلية»، ستعرض في شهر نوفمبر المقبل.



ونشر سعد البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة عبر حسابه في «انستغرام»، واستعاد طريقة «اللمبي» الشهيرة في الكلام بتعليقه الكوميدي قائلا: «مع السلامو عليكو، الى كل شاب وكل فتاء انتظروني في مهرجان الرياض في مسرحية (اللمبي في الجاهلية) من طرف اخوكو اللمبي».



والمسرحية مقتبسة عن حكاية بعنوان قريب هو «اللمبي في زمن الجاهلية» والتي تم تقديمها سابقا بداية من الحلقة السادسة من مسلسل محمد سعد «فيفا أطاطا» الذي عرض 2014 وتصدرت قائمة الأكثر مشاهدة حتى اللحظة لما تضمه من مواقف كوميدية. وبدأ سعد منذ أيام، حسب موقع «سيدتي نت»، البروڤات النهائية للمسرحية على أحد مسارح مدينة نصر، ويشاركه البطولة عدد كبير من فناني الكوميديا منهم: ويزو وطاهر أبوليلة وحسن عبدالفتاح ومنير مكرم، وإخراج تامر كرم.



يذكر أن محمد سعد تعاقد مع المنتج أحمد السبكي على بطولة فيلم سينمائي جديد، وأكد السبكي أنه سيحصل على أكبر ميزانية للأفلام الكوميدية في مصر، لافتا إلى أن محمد سعد متشوق للعودة إلى المنافسة على قائمة الأعلى تحقيقاً للإيرادات في شباك تذاكر السينما المصرية، وهذا الفيلم سيحقق له هذا الحلم.