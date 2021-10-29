في شمال غرب البوسنة، يقول مهاجرون يطمحون للعيش في أوروبا إن الشرطة الكرواتية تضربهم بالعصي وتهددهم بالأسلحة وتسرق ممتلكاتهم. لكن رغم الخوف من العنف، سيحاولون للمرة الألف عبور حدود كرواتيا قبل الشتاء.



ويروي إبراهيم رسول (32 عاما) الذي فر من أفغانستان قبل 4 سنوات لوكالة فرانس برس «الشرطة الكرواتية تتصرف مثل حيوانات برية، فهي تضرب الجميع، من لاجئين وأطفال ونساء وشباب ومسنين».



ومع عشرات العائلات المهاجرة، وهي أفغانية بغالبيتها، يعيش إبراهيم في مخيم موحل في قرية فيليكا كلادوسا قرب الحدود مع كرواتيا من حيث يأمل بأن يدخل الاتحاد الأوروبي.



ومنذ سنوات، يتهم المدافعون الحقوقيون الشرطة الكرواتية بإبعاد المهاجرين بعنف وبشكل مذل، وذلك وفق شهادات لاجئين ومبلغين عن مخالفات داخل الشرطة. ونفت زغرب باستمرار هذه الاتهامات.



لكن بعد نشر وسائل إعلام أوروبية أخيرا صورا تظهر رجالا مقنعين بلباس عسكري يدفعون مجموعة من اللاجئين باتجاه البوسنة بعنف، أكدت السلطات الكرواتية أن عناصر من الشرطة الخاصة ظهروا في مقاطع الڤيديو.



كذلك، اتهمت اليونان ورومانيا عبر وسائل الإعلام هذه بسبب معاملتهما للمهاجرين.





موافقة ضمنية



من جانبها، طالبت بروكسل بإجراء تحقيقات، وقال أدالبرت يانز أحد الناطقين باسم المفوضية الأوروبية «ترفض المفوضية بشدة كل ممارسات الإعادة القسرية التي دائما ما كانت تقول إنها غير قانونية».



لكن ذلك لم يكن كافيا للمدافعين الحقوقيين الذين يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي يعطي موافقته الضمنية على أفعال مستمرة منذ فترة طويلة.



وتقول ياسمين كلاريتش وهي كاتبة صحافية في موقع تلغرام الكرواتي لوكالة فرانس برس إن: «تدفق المهاجرين لا يخدم مصالح أوروبا وسيقل عددهم إذا كانت عملية الردع أكثر عنفا».



وتقع كرواتيا والبوسنة على «طريق البلقان» الذي يسلكه الهاربون من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

ووفقا للتقديرات البوسنية، منذ العام 2018 نجح أكثر من 80 ألف مهاجر في اجتياز أراضيها إلى كرواتيا متجهين إلى شمال الاتحاد الأوروبي.



لكن الآلاف يتم إرجاعهم وتكثر قصص عن تعرضهم للعنف.

«400 يورو»



في فيليكا كلادوسا لا ماء ولا كهرباء. تدفئ امرأة قدميها أمام نار أشعلت قرب المخيم. مع انخفاض درجات الحرارة ليلا إلى الصفر تقريبا، يعرف المهاجرون أنه لم يتبق لديهم إلا القليل من الوقت لممارسة «لعبة» جديدة، وهو الاسم الذي يطلقونه على محاولاتهم للعبور.

إذا فشلوا سيتعين عليهم تمضية شتاء آخر في أحد مراكز الاستقبال الرسمية التي افتتحتها البوسنة والهرسك بناء على طلب المفوضية الأوروبية، وهي تتمتع بوسائل تدفئة لكنها بعيدة عن الحدود.



وأعادت الشرطة الكرواتية إبراهيم رسول الذي وصل إلى البوسنة والهرسك قبل شهر بعدما أمضى 3 سنوات في اليونان، مرات عدة.

ويقول: «أخذوا كل الهواتف منا وضربونا بالعصي. كانوا مسلحين. صوب أحدهم المسدس نحو جبهتي».



ويسافر إبراهيم مع عائلتين، 18 شخصا في المجموع بينهم أطفال، وقد رصدت المجموعة دبا ذات مرة. لكن هؤلاء المهاجرين يفضلون «الغابة والمواجهة المحتملة مع الحيوانات البرية لتجنب الشرطة وهي أكثر خطرا».



ويروي أمير علي ميرزاي، هو موسيقي يبلغ 24 عاما غادر أفغانستان مع عائلته قبل أشهر في خضم هجوم طالبان، لوكالة فرانس برس أن الشرطة هاجمته، مضيفا: «كان لدي 400 يورو أخذوها مني، بالإضافة إلى الهاتف. لم يعيدوا لي أي شيء. ضربوني وأعادونا إلى البوسنة».

وقالت كرواتيا إن أعمال العنف الأخيرة التي صورها صحافيون كانت حالات معزولة، معلنة إيقاف 3 شرطيين.



وبحسب ناشطين حقوقيين، ازدادت الانتهاكات منذ إغلاق طريق البلقان في العام 2016.

«حصن أوروبا»



تقول تيا فيدوفيتش من مركز دراسات السلام وهو منظمة غير حكومية في زغرب لوكالة فرانس برس إن «الإهانات اللفظية وسوء المعاملة استحالتا عنفا جسديا».



وتسعى كرواتيا لدخول منطقة شنغن التي تتمتع بحرية حركة الأشخاص بين الأعضاء بحلول العام 2024 لكنها مطالبة بحماية حدودها لتحقيق ذلك.



وبحسب المجلس الدنماركي للاجئين وهو منظمة غير حكومية، منع أكثر من 30 ألف شخص من العبور من البوسنة والهرسك إلى كرواتيا منذ يونيو 2019.



وفي فيليكا كلادوسا، المهاجرون مصممون على الوصول إلى الاتحاد الأوروبي قبل الشتاء حين تكون الأنهار متضخمة بسبب الأمطار.

[أزمة المهاجرين والمخاطر التي يتعرضن لها تقلق دول الاتحاد الاوروبي.