كم تكلف الهجرة الدول المضيفة فعليا؟ تقدر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في دراسة عن «تأثيرهم على الميزانية»، قارنت بين المساهمات التي يدفعها المهاجرون والنفقات العامة للدولة، أنهما متعادلتان إن لم تكن الكفة تميل لمصلحة الدول.



وكتبت المنظمة في تقريرها الذي يشمل الدول الأعضاء الخمس والعشرين للفترة بين 2006 و2018 «في كل الدول تتجاوز مساهمة المهاجرين على شكل ضرائب ورسوم، النفقات التي تخصصها الدول على توفير الضمان الاجتماعي والرعاية لصحية والتعليم» لهم.



ففي فرنسا على سبيل المثال، تشكل المساهمة الصافية في الميزانية للمولودين في الخارج، 1.02% من إجمالي الناتج المحلي أي بفائض طفيف، في مقابل معدل وسطي قدره 1.56% في مجمل الدول الأخرى.



وقال جان-كريستوف دومون مدير دائرة الهجرة في المنظمة لوكالة فرانس برس: «يتمحور النقاش العام في فرنسا خصوصا على الكلفة التي قد تشكلها الهجرة على صعيد النفقات الاجتماعية والصحة وغيرهما. نحن نظهر أن هذه المسألة يجب ألا تشكل هاجسا لأننا عندما نقوم بالحسابات نرى أن المساهمة إيجابية، إلى حين احتساب النفقات العسكرية والدين العام».

«سوء فهم»



إذا ما أخذت ميزانية الدفاع والدين العام بالاعتبار وهما يشملان إجمالي السكان وليس فقط المهاجرين، تصبح المساهمة سلبية بالنسبة لفرنسا (-0.85%)، كما الحال مع متوسط الدول الـ 25 التي تمت دراستها (-0.16).



وأوضحت آنا دي ماتوس واضعة الدراسة وهي الأولى من نوعها حول هذه المسألة منذ العام 2013 «تأثير المهاجرين على الميزانية ضئيل».

وأضافت: «إذا ما احتسبنا كل ما تنفقه الدولة على المهاجرين من الصحة إلى الإنارة العامة مرورا بالشرطة والمخصصات، ومساهماتهم نصل دائما إلى فارق في المساهمة بين -1 و+1% من إجمالي الناتج المحلي».



وأضافت أن هذه البيانات «تعكس تاريخ الهجرة في كل بلد. ففي البلدان التي فيها الكثير من الهجرة الجديدة والشابة تكون المساهمة الإيجابية أكبر كما الحال في إيطاليا والمكسيك. والعكس صحيح. أما فرنسا فهي في وضع وسطي» مع مهاجرين أكثر تقدما بالسن.

ورأى ليونيل راغو من جامعة باريس-نانتير الذي درس اثر الهجرة على الميزانية في فرنسا بين 1979 و2011 «ثمة سوء فهم بين الوضع الفردي للمهاجرين وتأثير مجمل سكان بلد ما».



وأضاف: «على صعيد فردي هم عاطلون عن العمل أكثر من غيرهم ويتقاضون مخصصات أكثر، هذا صحيح. وهذه هي الحجة المختصرة التي يتم ابرازها للقول إنهم يكلفون كثيرا في فرنسا. إلا ان هذه النتيجة الفردية تعوض من خلال الهرم العمري مع مهاجرين يكونون عادة ضمن اليد العاملة النشطة ويساهمون كثيرا» في مالية الدولة.

استثمار



وكان ليونيل راغو قدر في أعمال سابقة له أن يكون تأثير الهجرة يتراوح بين -0.5% و+0.5% من إجمالي الناتج المحلي اي «شبه معدوم».

وتفيد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بأن النفقات العامة المكرسة للمهاجرين راهنا أقل من تلك المخصصة لمجمل السكان في مجالات مثل معاشات التقاعد والمرض والإعاقة والتعليم والصحة. وهي في المقابل أعلى فيما يتعلق بالعائلة والبطالة والتهميش الاجتماعي والسكن.



وفي الإجمال يساهم الأشخاص المولودون في الخارج بنسبة 11% أقل من المولودين في البلاد في ميزانية الدولة.



ورأى جان-كريستوف دومون أن هذه المساهمة «يثقلها» الاندماج غير الكافي في سوق العمل مع حصول 56% من المهاجرين في فرنسا على فرصة عمل.



وأجرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي محاكاة أظهرت ان المهاجرين قد يساهمون في 0.12% إضافية من إجمالي الناتج المحلي في حال حصلوا على معدل عمل مواز للسكان الآخرين.



وأكد التقرير كذلك «أن اهم المكاسب على صعيد الميزانية (..) سجلت في دول استقطبت مهاجرين بهدف العمل ولاسيما أصحاب الكفاءات العالية».



وأكد دومون أن «المساهمة إيجابية لكن بالإمكان أن تكون أفضل بعد. سياسة الاستيعاب لا تشكل نفقات إضافية بل يجب النظر إليها على أنها استثمار مع مردودية».