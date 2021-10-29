عبدالعزيز الفضلي

تختتم بعد غد الأحد اختبارات الدور الثاني الاستثنائي المؤجل، والتي بدأتها وزارة التربية منذ 17 أكتوبر الجاري.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، أن النتائج الأولية مطمئنة وتبشر بالخير، مشيرة الى انه من خلال تصحيح الأوراق اتضح أن الأمور تسير على ما يرام وان الطلبة أدوا اختباراتهم بيسر.



وأوضحت المصادر أن اختبار الدور الثاني المؤجل فرصة أخيرة منحتها الوزارة كبادرة إنسانية للطلبة الذين يعانون من ظروف صحية صعبة أو من منعتهم «كورونا» من دخول الدور الأول، متمنية الصحة والعافية لجميع أبنائنا الطلبة.