منحت جمعية العناية الحرجة لأمراض المخ والأعصاب عضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الكويت استشاري التخدير والعناية المركزة الطبيب الكويتي د.ياسر أبو الحسن عضويتها ليصبح أول من يحصل عليها من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.



وقال د.أبو الحسن بهذه المناسبة في تصريح لـ «كونا» مساء أمس الخميس، إن الجمعية الدولية كرمت خلال فعاليتها السنوية التي أقيمت هذا العام في مدينة شيكاغو الأميركية 25 طبيبا يعملون في هذا المجال من جميع أنحاء العالم ومنحتهم عضويتها.



وأضاف د.أبوالحسن: هذه المرة الأولى التي يكون للكويت مقعد في هذا المجتمع الطبي العالمي المتخصص ويعد إنجازا عالميا يضاف الى قطاع الرعاية الصحية بالكويت الذي يسعى دائما للتطور والوصول الى مستوى الدول المتقدمة في هذا المجال.



وحول كيفية حصوله على هذا التكريم، قال د.أبوالحسن: ان هذا المجهود متواصل منذ حصولي على شهادة الاستشهاد الرئاسية قبل عامين في كندا، حيث تشترط المعايير إثبات تاريخ طويل لتطوير برنامج متخصص، فضلا عن الريادة في مجال الرعاية الصحية، حيث يجب ان يكون المتقدمون على استعداد لإظهار إنجازاتهم التي تستحق الاعتراف الوطني أو الدولي.



وأكد أن هذا الانجاز يضاف الى الانجازات الأخرى التي حققها القطاع الطبي بالكويت، حيث تسعى الجمعية لتحقيق جملة من الاهداف على مستوى العالم أبرزها توفير رعاية جيدة للمرضى من خلال تحديد وتنفيذ أفضل الممارسات الطبية للاضطرابات العصبية الحادة التي تتسق مع المعرفة العلمية الحالية، مبينا ان الجمعية تعمل على تسهيل التعاون المهني من خلال توفير منتدى للتواصل والتعاون وتبادل الأفكار بين الأطباء والمهنيين المرتبطين بالرعاية الصحية في مختلف التخصصات، الذين يهتمون بالحالات الحرجة لمرضى المخ الأعصاب.



وأشار الى ان الجمعية تهدف أيضا الى تشجيع البحوث من خلال تعزيز البحوث السريرية والتجريبية والنتائج التي تركز على تطوير التدخلات الطبية والجراحية المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة للاضطرابات العصبية الحرجة، وتوفر التدريب والتعليم من خلال وضع معايير لتدريب الزمالات المتقدمة واعتماد البرنامج وشهادة الطبيب في التخصص الفرعي للرعاية العصبية الحرجة.



وشدد على ضرورة استقطاب الأطباء الشباب لهذا التخصص وتوفير المزيد من الحوافز ووضع استراتيجيات ناجحة من خلال زيادة الوعي بمجال العناية المركزة بتخصصاتها الدقيقة في الكويت والنظر في الحلول العلمية على مستوى الدولة لتشجيع الأطباء للتدريب والعمل في هذا المجال.



وتسلم الحسن الجائزة خلال الاجتماع السنوي التاسع عشر لجمعية العناية الحرجة لأمراض المخ والأعصاب في مدينة شيكاغو الأميركية.

وكان د.أبو الحسن حصل في 2019 على جائزة استشهاد رئاسية من جمعية العناية الحرجة لأمراض المخ والأعصاب الدولية، ليكون بذلك أيضا أول من يحصل عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.