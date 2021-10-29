شنت الهيئة العامة للبيئة اليوم الجمعة حملة تفتيش على بعض سواحل البلاد حررت خلالها مخالفات لأشخاص يجمعون المحار والقواقع والأصداف من شواطئ الكويت والجزر الكويتية لمخالفتهم قانون حماية البيئة.



وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم لـ «كونا» انه من خلال الجولات الميدانية لفرق الهيئة على الشواطئ والجزر تم رصد بعض الأشخاص يقومون بتجميع هذه الاصداف دون وعيهم باحتوائها على كائنات داخلها أو انها تعد ملاذا لبعض الكائنات ولها أهمية في تحقيق التوازن البيئي للكائنات البحرية.



وأوضحت الإبراهيم أن جمع المحار والقواقع والأصداف ظاهرة منتشرة بين المواطنين والمقيمين وتكثر في الكويت في الآونة الأخيرة ويتم استخدامها لأهداف متعددة منها الزينة أو الذكرى، إلا أنها مخالفة للقانون البيئي بحسب المادة 100.



وذكرت أن هذه المادة تنص على «انه يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت أو ميتة أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائلها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع وأعداد الكائنات المسموح بصيدها في مواسم وأماكن محددة ويستثنى من ذلك الصيد للأغراض العلمية بعد موافقة الجهات المعنية المختصة بالتنسيق مع الهيئة».



وأضافت ان العقوبة التي حددها القانون البيئي لجمع هذه الأصداف أدناها 250 دينارا وتصل الى 5000 دينار، داعية الجميع الى الالتزام بقانون حماية البيئة حفاظا على البيئة وتفادي العقوبات.