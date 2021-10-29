أثار ما شهده السودان من تطورات مفاجئة ردود فعل متباينة، ركزت معظمها على دعوة الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، وإطلاق سراح جميع المحتجزين في السودان.



وفي الوقت نفسه، اتسمت بعض ردود الفعل الدولية برفض ما أقدم عليه قائد الجيش السوداني الفريق اول عبدالفتاح البرهان.



وفي تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ للأنباء قال الكاتب الأميركي بوبي جوش إنه يبدو أن البرهان يعتقد أن دونالد ترامب لايزال يعيش في البيت الأبيض أو أن بنيامين نتنياهو لايزال في مقره في شارع بلفور.



وأشار جوش إلى أنه من الواضح أن الجنرال السوداني «يعول على هواجس السياسة الخارجية للرئيس الأميركي السابق وانتهازية رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، ليفلت بالانقلاب الذي قام به».



ويضيف: «لم يكن الرئيس السابق ترامب يهتم كثيرا بالديموقراطية في أي مكان، ناهيك عما وصفها بالأوكار القذرة في إفريقيا والعالم النامي.



ورغم أنه لم يكن مهتما على الإطلاق بالسودان، فقد أصبحت إحدى الدول الموقعة على اتفاقات أبراهام التي تهدف إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل».



وحتى بعد أن أنهت حركة مؤيدة للديموقراطية ديكتاتورية الرئيس المخلوع عمر البشير قبل عامين، تلكأت إدارة ترامب في إخراج السودان من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وهو الإدراج الذي حرم الدولة الفقيرة من الحصول على المساعدات والاستثمارات التي تحتاجها.



وحتى بعدما تسلمت حكومة انتقالية بقيادة الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة عبدالله حمدوك السلطة وقامت بسلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية الاستثنائية، لم تحصل إلا على القليل من الدعم من واشنطن.



إلا أنه عندما أراد ترامب إعطاء المزيد من الثقل لاتفاقات أبراهام، أرسل وزير خارجيته مايك بومبيو إلى الخرطوم برسالة واضحة مفادها أن تصنيف رعاية الإرهاب سيظل كما هو حتى يعترف السودانيون بإسرائيل. واستسلمت الحكومة الانتقالية للضغوط، وبالتالي جرى رفع معظم العقوبات الأميركية.



ولفت الكاتب إلى أنه يمكن بسهولة استنتاج الدرس الذي تعلمه الجنرال البرهان، فبمجرد السيطرة على الحكم مؤخرا أكد التزامه بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومة التي أطاح بها.. والرسالة الواضحة التي أراد البرهان إرسالها إلى أميركا وإسرائيل هي أن «السودان سيبقى في اتفاقات أبراهام، لا تقلقوا».



وقال جوش إن الجزء الأكبر من العبء يقع على عاتق بايدن، الذي لطالما أكد أنه يتميز عن سلفه بدعمه للديموقراطية والالتزام بحمايتها حول العالم.. وبعد أن أخفق في إثبات ذلك بالفعل في أفغانستان، لا يستطيع الرئيس الأميركي تحمل انتكاسة أخرى في السودان.



ويتعين على بايدن إدانة الانقلاب بعبارات أقوى بكثير من مجرد الإعراب عن «القلق العميق» الذي تحدث عنه جيفري فيلتمان، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى القرن الأفريقي.



وبينما هناك دلائل على أن الحركة الشعبية التي أسقطت البشير تعيد ترتيب صفوفها الآن للاحتجاج على استيلاء الجنرال البرهان على السلطة، سيتعين على بايدن أن يمنح المتظاهرين دعمه الكامل، وأن يؤكد لقوات الأمن السودانية أنه لا تسامح مع ارتكاب عنف ضد المتظاهرين السلميين.



كما يتعين على الولايات المتحدة إقناع الدول الأخرى التي لها نفوذ في السودان بالضغط من أجل عودة الحكومة الانتقالية، بقيادة حمدوك أو غيره من القادة المدنيين.



وأوضح جوش أن بايدن لديه أدوات أخرى يمكنه التعويل عليها، فالولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للسودان.

ويضيف أنه يمكن أيضا للولايات المتحدة التهديد بفرض عقوبات اقتصادية، واستخدام حق الرفض على صرف مساعدات من صندوق النقد الدولي، إلا أن هذا قد يتسبب في معاقبة السودان بأكمله نتيجة لانقلاب البرهان.



واختتم جوش مقاله بالتأكيد على أنه في حال الانقلابات، تماما كما هو الحال في التحقيقات المتعلقة بجرائم القتل، تكون الأيام الأولى بعد الحدث حاسمة، وأنه من خلال تحرك سريع لإثبات اختلافه التام عن سلفه، فإن أمام بايدن فرصة لإنهاء أزمة الديموقراطية في الخرطوم.