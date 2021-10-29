رغم أن صناعة الفحم لم تعد كبيرة مثلما كانت من قبل، إلا أنها لا تزال واحدة من أهم الصناعات في العالم، ورغم أن الدول المتقدمة تتجه على نحو متزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة، بدلاً من الاعتماد على الوقود الإحفوري، إلا أن الفحم لا يزال يُستخدم لتوليد 38% على الأقل من الكهرباء في العالم.

ومثلما أثرت جائحة كورونا على العديد من الصناعات، تأثرت صناعة الفحم أيضًا، فإندونيسيا التي تعد أكبر الدول المصدرة للفحم، انخفضت صادراتها في 2020 إلى أدنى مستوياتها منذ عقد من الزمان.

ورغم أن العديد من الشركات المنتجة للفحم تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا، إلا أن هناك شركات كبرى تمكنت من النجاة حتى الآن من تأثير الجائحة على صناعة الفحم، ونستعرض في هذا التقرير أكبر 10 شركات فحم في العالم من حيث القيمة السوقية، والأرباح الشتغيلية، والإيرادات، وإجمالي الأصول، وذلك اعتبارًا من 18 نوفمبر 2020.