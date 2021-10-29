أظهرت بيانات حكومية باليابان اليوم الجمعة أن الواردات من النفط الخام الكويتي ارتفعت في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 16 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 5.96 مليون برميل أي ما يعادل 199 ألف برميل يوميا وذلك في أول زيادة خلال شهرين.

وقالت البيانات التي اصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي ان الكويت باعتبارها رابع أكبر مزود بالنفط لليابان قامت بتوريد 8.1 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من الخام.

وأضافت البيانات ان واردات اليابان الإجمالية من النفط الخام سجلت في شهر سبتمبر نموا بنسبة 15.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.47 مليون برميل يوميا في ارتفاع للشهر الثاني على التوالي.

وأوضح أن الشحنات من الشرق الأوسط شكلت 92.7 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من الخام بزيادة 0.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واحتفظت الإمارات بصدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط بعد ان ارتفعت الواردات منها بنسبة 33 بالمئة عن العام السابق لتصل الى 895 ألف برميل يوميا فيما حلت السعودية في المرتبة الثانية بواردات بلغت 855 ألف برميل يوميا بانخفاض 3ر0 بالمئة.

وجاءت قطر في المرتبة الثالثة بواردات بلغت 208 آالف برميل يوميا والبحرين في المرتبة الخامسة بواردات بلغت 83 ألف برميل يوميا.

وتوصف اليابان بأنها ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.



