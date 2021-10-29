علاء مجيد

كشف تقرير حديث لبنك «MUFG»، ثاني أكبر البنوك اليابانية، عن أن معدل التضخم في الكويت ارتفع بشكل كبير ومتواصل على مدار أكثر من عامين ليصل إلى أكبر معدل تضخم بين الدول الخليجية، بعد أن كان أقلها في نهاية العام 2018.

وأشار التقرير في مقارنة بين تطور معدلات التضخم في دول الخليج، إلى وصول معدل تضخم الأسعار في الكويت لمعدل يفوق 3% بشكل طفيف على أساس سنوي ليتصدر بذلك معدلات التضخم بدول الخليج.

ومع عودة مجلس الأمة للاجتماع مرة أخرى، تقدم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي بسؤال برلماني حول نسبة تضخم الأسعار في الكويت وتحديد أسباب ارتفاعها.

وقد أظهر الرسم البياني بالتقرير تطور معدلات التضخم واستمرار تصاعد ارتفاع الأسعار في الكويت على عكس باقي دول الخليج التي تباين أداء معدل التضخم فيها وفق متغيرات كثيرة ارتفاعا وانخفاضا.

وأرجع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في الكويت خلال العام 2021 إلى الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الخدمات المتصلة بالسفر، وتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام الحالي إلى 3.2%، على أن يحافظ على مستوى 3% في المدى المتوسط.

وحلت قطر في المرتبة الثانية بمعدل تضخم أقل بشكل طفيف عن 3% تلتها عمان والإمارات ثم البحرين ولكن بفوارق شاسعة، حيث تراوحت معدلات التضخم هناك حول 1% أو أقل.

وشهد التضخم في السعودية تغيرا كبيرا، حيث شهد ارتفاعات ضخمة ومفاجئة بداية من منتصف العام 2020 مع رفع ضريبة القيمة المضافة، واستمرت الزيادة على أساس سنوي بفارق كبير لتتراجع وبشدة بداية من يونيو من العام الحالي مع انتهاء أثر فترة المقارنة.

وكان تقرير بنك الكويت الوطني الأخير قد تطرق إلى اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وأثرها على ارتفاع التضخم في الكويت، متوقعا وصول معدل التضخم في نهاية العام الحالي إلى 2.6% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا والطلب الاستهلاكي.