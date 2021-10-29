سعود عبدالعزيز

تقدم وافد مصري ببلاغ الى الجهات الأمنية يفيد فيه بسرقة شخص مجهول متعلقاته التي كان قد تركها في سيارته امام احد المراكز التجارية في محافظة الفروانية.

وفي التفاصيل كما ذكرها مصدر أمني ل "الأنباء" فإن الوافد المصري قال في بلاغه إنه ترك متعلقاته في مركبته بينما تركها لبعض الوقت في ساحة ترابية امام مركز التسوق.

وأضاف انه لدى عودته وجد زجاج السيارة محطما وتمت سرقة بطاقته المدنية وبطاقة البنك وبطاقة وقود بالإضافة الى بعض المتعلقات الأخرى.

وتم تسجيل قضية "سرقة عن طريق الكسر" وإحالتها إلى جهات الاختصاص، تمهيدا لكشف ملابساتها والقبض على السارق.