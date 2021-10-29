مبارك التنيب

في آخر تطورات دهس الطبيب في منطقة العقيلة تم تسليم الداهس من مستشفى الطب النفسي الى المباحث الجنائية وتسجيل قضية "شروع في قتل".

هذا وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية انه الحاقاً لبيان وزارة الداخلية الصادر بشأن مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بوقوع حادث دهس بمحافظة الأحمدي، توضح الإدارة أنه تم احالة المتهم وتسليمه إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية متمثلة بإدارة مباحث محافظة حولي بعد قيامه بتسليم نفسه إلى مستشفى الطب النفسي.

واضافت: بناء عليه تم تحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية وتم تسجيل قضية ضده (شروع في القتل).