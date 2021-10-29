فيما تتواصل الاحتجاجات المعارضة لفرض الطوارئ وحل الحكومة، أعلن القائد العام للجيش السوداني، الفريق اول عبدالفتاح البرهان، أن الحكومة الجديدة ستبصر النور خلال أسبوع وانه لايزال يحاول إقناع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي أطاح به بالعودة وتشكيل حكومة جديدة، مضيفا أن القوات العسكرية ستختار رئيس وزراء من التكنوقراط.

وقال في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «آمل أن يتم اختيار رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة في غضون أسبوع على الأكثر». وتابع: «نحن سنختار رئيس الوزراء الذي سينتمي إلى التكنوقراط».

كما أضاف: «رئيس الوزراء السابق (عبدالله حمدوك) تم اختياره بواسطة التوافق بين القوى السياسية والعسكرية والآن القوى السياسية غير موجودة، ولدينا مسؤولية وطنية والتزام بقيادة المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات». كما أوضح أن القوات العسكرية لن تتدخل في اختيار الوزراء، بل سيختارهم رئيس الوزراء الذي سيتم التوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني قائلا: «لن نتدخل فيمن يختاره للمشاركة في الحكومة».

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده تقف إلى جانب المتظاهرين مثلها مثل الدول الأخرى. وقال في بيان: «رسالتنا معا إلى السلطات العسكرية في السودان قوية وواضحة: يجب السماح للشعب السوداني بالاحتجاج السلمي وإعادة الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية».

وأضاف بايدن الذي جمدت حكومته المساعدات للسودان: «الأحداث التي وقعت في الأيام الماضية تمثل انتكاسة خطيرة لكن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان وكفاحه السلمي».

من جهته، حض الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الجيش السوداني على «ضبط النفس» خلال التظاهرات المرتقبة السبت في الخرطوم، بعدما دعا مناهضو الحكم العسكري الى تظاهرة «مليونية».

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي الجمعة عشية افتتاح قمة مجموعة العشرين في روما: «أدعو العسكريين إلى إظهار ضبط النفس وعدم التسبب في سقوط مزيد من الضحايا. يجب أن يسمح للناس بالتظاهر سلميا».

ورغم تصاعد العنف في الخرطوم حيث سقط ثمانية قتلى و170 جريحا منذ الاثنين، يحشد أنصار الحكم المدني لتعبئة عامة ومسيرات يريدونها «مليونية» السبت في السودان ضد انقلاب العسكر بقيادة البرهان الذي أطاح بالمدنيين من السلطة.

وقال هيثم محمد لوكالة فرانس برس: «حصد أرواح المتظاهرين بالرصاص غير مقبول ولن يجعلنا نتراجع».

وانهمر أثناء الليل وابل من الرصاص والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين في اثنين على الأقل من أحياء الخرطوم، هما حي بري شرق الخرطوم وبحري في شمالها. لكن محمد قال: «إن هذا لن يزيدنا إلا تصميما».

ومنذ الاثنين تغير المشهد تماما في السودان بعد سنتين من حكم انتقالي هش. ففي العام 2019 اتفق العسكريون الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بالبشير إثر حركة احتجاجات شعبية عارمة غير مسبوقة، والمدنيون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، على تقاسم السلطة لمرحلة انتقالية يتم في نهايتها تسليم الحكم إلى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا. لكن البرهان أعلن الاثنين حل مؤسسات الحكم الانتقالي، مطيحا بشركائه المدنيين من السلطة، وأيضا بآمال التحول الديموقراطي.