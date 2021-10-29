تسعى حكومة طالبان الأفغانية للإفراج عن مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني، في وقت تواجه فيه الدولة أزمة نقدية ومجاعة جماعية وأزمة هجرة جديدة.

وأودعت أفغانستان مليارات الدولارات من أصولها في الخارج لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبنوك مركزية أخرى في أوروبا، لكن هذه الأموال جرى تجميدها منذ أطاحت حركة طالبان بالحكومة المدعومة من الغرب في أغسطس.

وقال متحدث باسم وزارة المالية إن الحكومة ستحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك حق المرأة في التعليم، وذلك في إطار سعي الوزارة للحصول على موارد مالية جديدة بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي قال إنها لا توفر سوى «النذر اليسير من الإغاثة».

وقال أحمد ولي حقمل المتحدث باسم الوزارة لـ «رويترز»: «الأموال ملك الدولة الأفغانية. فقط أعطونا أموالنا. تجميد هذه الأموال عمل غير أخلاقي يتنافى مع جميع القوانين والقيم الدولية».

ودعا مسؤول كبير بالبنك المركزي الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا إلى الإفراج عما تحتفظ به من احتياطيات أفغانية لتجنب انهيار اقتصادي قد يؤدي إلى هجرة جماعية صوب أوروبا.

وقال شاه محرابي عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني لـ «رويترز»: «الوضع مزر وحجم السيولة يتضاءل». وأردف قائلا: «ثمة ما يكفي الآن... لمواصلة صمود أفغانستان حتى نهاية العام». وأضاف محرابي «أوروبا ستكون الأشد تضررا إذا لم تحصل أفغانستان على هذه الأموال».

وتابع قائلا: «سنواجه ضربة مزدوجة تتمثل في عدم قدرة المواطنين على العثور على الخبز وعدم القدرة على تحمل تكلفته. سيشعر الناس باليأس، وسيذهبون إلى أوروبا».

وذكر محرابي أن أفغانستان بحاجة إلى 150 مليون دولار شهريا «لمنع أزمة وشيكة» والحفاظ على استقرار العملة المحلية والأسعار، مضيفا أن أي تحويل للأموال يمكن مراقبته من قبل هيئة لمراجعة الحسابات.

وقال محرابي: «إذا ظلت الاحتياطيات مجمدة، فلن يتمكن المستوردون الأفغان من دفع ثمن شحناتهم، وستبدأ البنوك في الانهيار، وستصبح المواد الغذائية شحيحة، وستكون متاجر البقالة خاوية على عروشها».

وأشار إلى أن حوالي 431 مليون دولار من احتياطيات البنك المركزي كانت مودعة لدى بنك كومرزبنك الألماني، بالإضافة إلى نحو 94 مليون دولار أخرى لدى البنك المركزي الألماني.

وتأتي المناشدة لتقديم المساعدة في وقت تواجه فيه أفغانستان خطر انهيار اقتصادها الهش. وتسبب رحيل القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة والكثير من المانحين الدوليين في حرمان البلاد من منح كانت تمول ثلاثة أرباع الإنفاق العام.

وقالت وزارة المالية إنها تحصل ضرائب يومية تصل إلى نحو 4.4 ملايين دولار.