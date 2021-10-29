أصدرت وزارة الكهرباء السورية قرارا ألغت بموجبه رخصا لـ 38 شركة ومستثمرا في مجال الطاقات المتجددة، بعد توجيهها إنذارا لهم.

وبحسب القرار ألغت الوزارة الرخص للشركات والأفراد بسبب عدم وضعهم مشاريعهم بالخدمة خلال المدة المتفق عليها وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح القرار، أنه يحق للمستثمرين الذين شملهم القرار والراغبين باستكمال تنفيذ مشاريعهم وربطها بالشبكة، التقدم بطلب الحصول على رخصة مؤقتة خلال 15 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، مرفقة بالوثائق التي تثبت «جدية المستثمر» في استكمال تنفيذ مشروعه خلال مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ نشر القرار.

ولفت القرار إلى أن المستثمر يمكنه التقدم بطلب الحصول على الرخصة الدائمة بعد تنفيذ المشروع خلال مدة الـ 180 يوما المحددة لاستكمال تنفيذ المشروع.

ووفقا للقرار، توقع اتفاقية جديدة مع شركة كهرباء المحافظة المعينة وفق نموذج اتفاقية الشراء المعتمدة، ووفق أسعار وشروط القرار رقم 1113 لعام 2020، استنادا للرخصة المؤقتة الممنوحة للمستثمر، لتحل الرخصة الدائمة محل المؤقتة بعد تنفيذ المشروع ضمن المدة المحددة (180 يوما).

وتوزعت مشاريع الطاقة المتجددة التي ألغت الوزارة ترخيصها في مختلف المحافظات باستطاعة تراوحت بين 30 كيلوواط كحد أدنى، وعشرة آلاف كيلوواط كحد أعلى (للمشروع الواحد)، وفق ما ذكر القرار.