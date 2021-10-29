أسفر انهيار مبنى سكني في مدينة حماة عن وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين. وقالت إذاعة «شام اف ام»، إن بناء مؤلفا من طابقين انهار في حي مشاع النقارة شمالي مدينة حماة صباح الجمعة.

ونقلت عن محافظ حماة، المهندس محمد طارق كريشاتي، أن أعمال إزالة الأنقاض والإنقاذ من قبل «الدفاع المدني» انتهت، وأن الحصيلة النهائية لهذه الحادثة هي وفاة امرأة وابنتها وإصابة خمسة آخرين، انتشلوا من تحت الأنقاض.

وقال كريشاتي لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إنه: «تم انتشال 4 أطفال ووالدهم من تحت الأنقاض وهم على قيد الحياة، ونقلهم إلى مشفى حماة الوطني وتقديم الإسعافات اللازمة لهم».

وفسر محافظ حماة سبب الانهيار، بأن «البناء مشيد بشكل مخالف في منطقة زراعية غير مخصصة للبناء، وقد تم إلقاء القبض على متعهد البناء وإحالته إلى القضاء المختص، كما تم تشكل لجنة مختصة للتحقيق في ملابسات الحادثة وكيفية السماح بإشادة مثل هذه الأبنية على أراضي منطقة مخالفة لا تصلح للسكن».

وقال «الدفاع المدني» عبر صفحته في موقع «فيسبوك»، إن وحدة الإنقاذ في الفوج عملت على انتشال مواطنين أحياء من تحت الركام بينهم أطفال، وجرى إسعافهم إلى المستشفى الوطني في المدينة.