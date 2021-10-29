تستعد السفينة السياحة الفاخرة" سيلفرسي كروزز " التابعة لشركة رويال كاريبيان ، للإبحار كأول سفينة سياحية تعمل بالطاقة الهجين في العالم في صيف عام .2023

وستكون هذه أيضا أول سفينة مزودة بتكنولوجيا خلايا الوقود على نطاق واسع تمكن من تشغيل عمليات الموانئ الخالية من انبعاثات الكربون.

وستوفر خلايا الوقود 100 % من الطاقة أثناء وجودها في الميناء.

وقال ريتشارد فاين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رويال كاريبيان: "تعد أحدث فئة سفن في سيلفرسي قفزة كبيرة إلى الأمام في التزامنا بالتصميم المستدام للسفن.

وستدير هذه الفئة الجديدة من السفن، المعروفة باسم مشروع التطور أو "بروجكت إيفوليوشن"، ثلاثة من مصادر الطاقة المستدامة، من بينها نظام خلايا الوقود، وتكنولوجيا البطارية ومحركات الوقود المزدوجة باستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود رئيسي.

وسوف يكمل نظام خلايا الوقود ، وهو عبارة عن تكنولوجيا تعتمد على الهيدروجين ، امدادات الطاقة الرئيسية وسيحمل إجمالي حمل السفينة الفندقية ، بحيث يصل إلى أربعة ميجاوات .

وعلاوة على ذلك ، سيدعم صف من البطاريات تحسين نظام طاقة السفينة بشكل عام ، مما سيوفر الوقود.